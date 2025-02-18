Двоє українок відібралися на масстарт ЧС-2025

Став відомий список українських біатлоністок, які візьмуть участь у масстарті чемпіонату світу-2025 у швейцарському Ленцергайде.

Україну у гонці представлять Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Зазначимо, що учасниці масстарту формувались за рейтингом загального заліку Кубку світу та за особистимм результатами на ЧС-2025.

Жіночий масстарт відбудеться 23 лютого, початок – о 14.45.

Нагадаємо, напередодні Джима показала рекордний результат у кар'єрі в індивідуальній гонці, Дмитренко стала 11-ю.