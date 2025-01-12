Підручний претендує на звання біатлоніста тижня за підсумками етапу в Обергофі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) назвав претендентів, які поборються за перемогу у номінації "спортсмен тижня".

Про це повідомляє пресслужба IBU.

У список номінантів потрапив капітан збірної України Дмитро Підручний, який за вдало провів четвертий етап Кубку світу в Обергофі. Українець став четвертим у спринті, посів шосте місце у гонці переслідування та став 9-м у складі української четвірки в змішаній естафеті.

Також дану нагороду позмагаються Мілена Тодорова, Марен Кіркеейде та Пола Боте.

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Нагадаємо, за підсумками етапу в Обергофі чоловіча збірна України змогла закріпитися у п'ятірці найкращих команд Кубку націй.