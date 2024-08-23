Дмитренко, Кривонос та Меркушина не змогли принести медалі суперспринту на літньому чемпіонаті світу

У п'ятницю, 23 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився суперспринтом серед жінок.

До фіналу дисципліни кваліфікувалися три українки — Христина Дмитренко, Ганна Кривонос та Анастасія Меркушина.

Юлія Джима, Любов Кип'яченкова та Дарина Чалик не змогли пройти відбірковий етап.

У фіналі Дмитренко прибула на фініш сьомою, Кривонос та Меркушина, фінішували на 18-му та 19-му місцях відповідно.

1.🥇Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+0) 21:55.5 хвилини

2.🥈Суві Мінккінен (Фінляндія, 1+0+0+0) +11.5

3.🥉Люція Харватова (Чехія, 1+0+2+2) +20.2

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7. Христина Дмитренко (Україна, 1+1+1+0) +49.3

18. Анна Кривонос (Україна, 1+1+3+1) +1:44.8

19. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+3+0) +1:51.6

Раніше Дмитро Підручний та Артем Тищенко принесли Україні золото та срібло цієї дисципліни серед чоловіків. Зазначимо, що літній чемпіонат світу з біатлону продовжиться спринтерськими гонками у суботу, 24 серпня.