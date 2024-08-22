Де дивитися чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону
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З 22 по 25 серпня в естонському Отепяе відбудеться чемпіонат світу з літнього біатлону 2024 року.
Змагальна програма складається з суперспринтів, класичних спринтів та персьютів для юніорів, а дорослі у завершальний день чемпіонату замість переслідування побіжать гала-масстарт.
Перегони будуть показані в прямому ефірі на телебаченні у кількох країнах, до переліку яких, на жаль, не увійшла Україна.
Слідкувати за гонками можна буде за допомогою текстових трансляцій на Чемпіоні.
Четвер, 22 серпня
- 22.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, юніори — кваліфікація
- 22.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, юніорки — кваліфікація
- 22.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, юніори — фінал
- 22.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, юніорки — фінал
П'ятниця, 23 серпня
- 23.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, чоловіки — кваліфікація
- 23.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, жінки — кваліфікація
- 23.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, чоловіки — фінал
- 23.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, жінки — фінал
Субота, 24 серпня
- 24.08.2024 | 10:00 | Спринт, юніори
- 24.08.2024 | 12:15 | Спринт, юніорки
- 24.08.2024 | 14:45 | Спринт, чоловіки
- 24.08.2024 | 17:00 | Спринт, жінки
Неділя, 25 серпня
- 25.08.2024 | 10:30 | Гонка переслідування, юніори
- 25.08.2024 | 12:15 | Гонка переслідування, юніорки
- 25.08.2024 | 14:15 | Гала-масстарт, чоловіки
- 25.08.2024 | 16:15 | Гала-масстарт, жінки