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Де дивитися чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону

Денис Шаховець — 22 серпня, 07:40
Де дивитися чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону
Getty Images

З 22 по 25 серпня в естонському Отепяе відбудеться чемпіонат світу з літнього біатлону 2024 року.

Змагальна програма складається з суперспринтів, класичних спринтів та персьютів для юніорів, а дорослі у завершальний день чемпіонату замість переслідування побіжать гала-масстарт.

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Перегони будуть показані в прямому ефірі на телебаченні у кількох країнах, до переліку яких, на жаль, не увійшла Україна.

Слідкувати за гонками можна буде за допомогою текстових трансляцій на Чемпіоні.

Четвер, 22 серпня

  • 22.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, юніори — кваліфікація
  • 22.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, юніорки — кваліфікація
  • 22.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, юніори — фінал
  • 22.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, юніорки — фінал

П'ятниця, 23 серпня

  • 23.08.2024 | 10:15 | Суперспринт, чоловіки — кваліфікація
  • 23.08.2024 | 13:00 | Суперспринт, жінки — кваліфікація
  • 23.08.2024 | 15:45 | Суперспринт, чоловіки — фінал
  • 23.08.2024 | 17:00 | Суперспринт, жінки — фінал

Субота, 24 серпня

  • 24.08.2024 | 10:00 | Спринт, юніори
  • 24.08.2024 | 12:15 | Спринт, юніорки
  • 24.08.2024 | 14:45 | Спринт, чоловіки
  • 24.08.2024 | 17:00 | Спринт, жінки

Неділя, 25 серпня

  • 25.08.2024 | 10:30 | Гонка переслідування, юніори
  • 25.08.2024 | 12:15 | Гонка переслідування, юніорки
  • 25.08.2024 | 14:15 | Гала-масстарт, чоловіки
  • 25.08.2024 | 16:15 | Гала-масстарт, жінки
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