Поклюка. Де та коли дивитися гонки восьмого етапу Кубку світу
Дмитро Підручний
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У четвер, 13 березня, жіночою індивідуальною гонкою у словенській Поклюці розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
Крім індивідуальних гонок, у програмі етапу заплановані змішані естафети, а також масстарти серед чоловіків і жінок. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 16 березня включно.
Розклад етапу Кубку світу в Поклюці
- 13.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, жінки
- 14.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки
- 15.03.2025 | 14:05 | Змішана естафета
- 15.03.2025 | 16:45 | Сингл-мікст
- 16.03.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки
- 16.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.