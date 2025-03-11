Поклюка. Де та коли дивитися гонки восьмого етапу Кубку світу

У четвер, 13 березня, жіночою індивідуальною гонкою у словенській Поклюці розпочнеться восьмий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

Крім індивідуальних гонок, у програмі етапу заплановані змішані естафети, а також масстарти серед чоловіків і жінок. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 16 березня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Поклюці

13.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, жінки

14.03.2025 | 16:15 | Індивідуальна гонка, чоловіки

15.03.2025 | 14:05 | Змішана естафета

15.03.2025 | 16:45 | Сингл-мікст

16.03.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки

16.03.2025 | 16:45 | Масстарт, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок восьмого етапу Кубку світу.