Джима знову у строю, ностальгія за "дуеллю" Підгрушної та Дальмаєр. Прев'ю етапу Кубку світу в Рупольдингу

Німецька пара – знову нерозлучна. Обергоф плюс Рупольдинг – це завжди кульмінація післяріздвяного біатлонного періоду. Тож після триденної короткої паузи великий біатлон заякориться на майже 500 км південніше – у баварському Рупольдингу. Мекка світового біатлону урочисто прийматиме вже 5-й за ліком етап Кубку світe. Час не біжить, він летить…

Програма – інтригуюча та дещо розтягнута в часі. Повертається найбільш дефіцитна дисципліна сезону – індивідуальна гонка! Після марафону зазвичай атлети потребують перепочинку – звідси й збільшення часових рамок етапу. Знову будуть класичні естафети та дисципліна для тридцятки найсильніших біатлоністів – масстарт! І неабияк тішить, що в ньому завжди присутні українці. Починаємо наше традиційне прев'ю з чоловічої команди, зараз саме вона є вітриною українського біатлону.

"Пенсійна реформа" тренера Санітри

Усім, хто списував Дмитра Підручного на заслужену біатлонну пенсію, тепер, очевидно, має бути ніяково. Попередній етап в Обергофі 33-річний біатлоніст провів на одному диханні. У спринті ледь не здобув медаль, а переслідування гордо завершив у чільній шістці. І тепер в нього така собі "зелена карта" від головної тренерки збірної Надії Бєлової.

Надія Бєлова biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

"Підручний у нас лідер і зараз він своїми результатами показує, що ці медалі у нього близько-близько. Природно, досвід великий змагальний також грає на руку. Так що, на нього розраховуємо. Дай Боже, щоб здоров'я не підвело, все співпало", – сказала тренерка в коментарі "Чемпіону".

Надихає те, що це не якийсь збіг обставин. Його успіхи – не внаслідок того, що провалились лідери (буває і так). Просто Дмитро в – чудовій формі. Хто дивився трансляції той помітив – біатлоніст біжить, впевнено тримається на дистанції, не мучиться і виглядає впевненим. І це вселяє впевненість. Дмитро повернув собі свою "коронку" – він вдало розподіляє сили по дистанції, а на останньому колі його опоненти лише ковтають за ним снігову пилюку.

Перед Рупольдингом Підручний посідає 14-те місце в загальному заліку Кубку світу. Щоправда, етап розпочнеться з індивідуальної гонки, яку біатлоніст відверто не любить, яка йому майже ніколи не вдається. Але! Першу "індивідуалку" сезону він завершив десятим і перевершив сам себе. Чому б не побити свій же рекорд у Рупольдингу!?

Хоча внутрішньо Дмитро та його особистий тренер Юрай Санітра, очевидно, налаштовуються на бій у масстарті, саме там вони як щуки в річці. До цієї гонки українець вже точно відібрався завдяки своїм досягненням у сезоні. І навіть провал в "індивідуалці" не позбавить його права там стартувати. Але треба усвідомлювати – весь сезон на такій хвилі пройти дуже складно. Спад однозначно десь настане, але сподіваємось – не в Рупольдингу. А свою підготовку, нагадаємо, спортсмен та тренер вибудували з прицілом на ОІ-2026.

Естафета – кисло-солодкий соус для Мандзина

Віталій Мандзин у Рупольдингу, мабуть, підсвідомо дуже очікує на естафету. Поставте себе на його місце і відчуєте як би ви прагнули сатисфакції після прикрої невдачі. А такою для 21-річного біатлоніста видався етап змішаної естафети, коли хлопець настріляв зайвого, а збірна не змогла поборотись за високі місця. Підозрюємо, що такий локальний провал – зовсім не через брак майстерності, а через брак досвіду боротьби, хоча й це теж частина майстерності.

Щоб зазирнути наперед, варто озирнутися назад. Наша версія – відчуваючи, що може боротися з "монстрами", Віталій погнався за ними, ті "провезли" молодого на шаленій швидкості, а той і "настріляв". Це ще й при тому, що стріляти в Обергофі з його вітрами взагалі складно. Тренери, звісно, вкотре все розтолкують, біатлоніст вкотре зробить висновки. І ще витягне не одну естафету у своїй кар’єрі. Головне, зберігати холодну голову, а серце в нього гаряче завжди.

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

В особистих гонках Віталій демонструє те, до чого всіх привчив – стабільність. 17-та позиція в спринті та 20-та в переслідуванні – це хороший показник. 20-та позиція у світовому "тоталі" дозволяє Мандзину знову пройти в масстарт. Але попереду ще "індивідуалка", в якій треба не провалитись! До речі, найвищий результат в сезоні та кар’єрі він показав саме у цій дисципліні в Контіолахті – 4-та позиція! Тож в Рупольдингу Мандзин продовжить боротьбу за "малий кришталевий глобус" в цій дисципліні.

Атлет й сам казав – готовий конкурувати зі світовими лідерами, але ще має багато тренуватись. Та й боротьба Мандзина за синій біб лідера (визначається найкращий у віковій категорії до 23 років за підсумками сезону) все ще триває.

Дудченко влучний, але не швидкий

Антон Дудченко в Обергофі запалити не зумів. Спринт провалив, в одиночній змішаній естафеті добре стріляв, але на лижні не вражав. Як себе проявить в Рупольдингу – дійсно загадка. Але вже досвідчений біатлоніст потрібен команді в естафеті. Та й знаємо як він може вистрілити в індивідуальній гонці. А це ще й боротьба за масстарт. Дудченко зараз на не прохідній 30-й позиції світового рейтингу, але високе місце в марафоні дозволить кваліфікуватись за додатковою квотою (п’ять кращих спортсменів поточного етапу, тобто однієї гонки в Рупольдингу). В першій індивідуальній гонці сезону в Контіолахті Дудченко був 15-м. Надія – є!

Антон Дудченко Getty Images

Тарас Лесюк залишається в обоймі команди. В спринті та переслідуванні четвертого етапу набрав залікові бали. В Рупольдингу постарається як мінімум виступити не гірше. Чи потрапить до складу на естафету – дізнаємось пізніше. Та й до масстарту дорога теоретично не закрита, але для цього треба бути дуже високо в "індивідуалці".

В заявці на етап і Богдан Цимбал. Він був у Обергофі, але так і не стартував. У Богдана все ще не виходить демонструвати те, на що здатен. Але Рупольдинг покаже. Загалом, склад чоловічої збірної на п’ятий етап – залишився без змін. Оцінити рівність команди допоможе, зокрема, й естафета, для вдалого виступу в якій цієї рівності й бракує. Загалом, за словами головної тренерки Надії Бєлової, негативну роль має квота в чотири спортсмени на гонку тому й простору для ротацій небагато. Головна ж мета на сезон, за словами Бєлової – чемпіонати світу та європи.

Джима перехворіла

Найуспішніша біатлоністка команди Юлія Джима – найбільше "розчарування" попереднього етапу. Але, розуміємо, це сталося з причин, які від неї не залежали. Юля в Обергофі заробила хорошу позицію в спринті (14 місце), але через проблеми зі здоров’ям не змогла стартувати в переслідуванні та змішаних естафетах.

Юлія Джима biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Випадання з процесу навіть на кілька днів ще нікого не робили сильнішим, тож як буде виглядати сама титулована біатлоністка в Рупольдингу – прогнозувати складно. Хоча й на етапі буде "Юліна" гонка - індивідуалка… Шанси потрапити до масстарту – прекрасні. Зараз українка на 21-й позиції загального заліку КС.

Дмитренко зробила висновки з відпустки

Результати Христини Дмитренко пішли дещо на спад. Але, схоже, сама ж біатлоністка знає через що це сталося. Домашні новорічні канікули зарядили її емоційно, але підсадили фізично. І навіть якісна стрільба не дозволила поборотися за вищі місця в Обергофі. А 25-річній біатлоністці це точно до снаги.

Христина Дмитренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

"Після чемпіонату України наприкінці грудня ми поїхали додому, але я старалась тримати форму, тренувалась кожен день, щоб не втрачати кондиції. Та все ж була перерва від катання на лижах, можливо, це і вплинуло. Я зробила висновок, що треба залишатись в Європі на снігу і на новорічні свята" – сказала вона в коментарі biathlon.com.ua

Дарина Чалик своїм шансом поки що не скористалась, але сподіваємось такі нагоди в кар’єрі 23-річної чернігівської біатлоністки ще обов’язково будуть. Зараз вона відправилась до Італії захищати честь України на Всесвітній Універсіаді.

Ірина Петренко проведе свій другий етап на кубку світу в цьому сезоні. Повернення після травми очікувано не стало феєричним. В "сингл-міксті" стріляла класно, у своєму снайперському стилі, але швидкість ще не конкурентна. Сподіваємось, через старти досвідчена біатлоністка має свою форму покращити. В Рупольдингу буде її гонка, індивідуальна. Хоча, як би Ірина в ній не стріляла, фізично буде ще дуже важко. Дистанція завелика, а вимушена пауза в тренувальному процесі була задовгою. А на попередньому етапі стартувала лише в одній гонці.

Норвезькі рокіровки, італійські пристрасті

У норвежців – до складу повертаються Йоганес Дале Шевдаль який здобув три перемоги на гонках Кубка IBU в Арбері та Ветле Крістіансен. Знову відсутня Інгрід Тандреволл, після операції на серці в грудні, вона вже стартувала в Обергофі. Її замінить Рангхільд Фемстейневік, яка здобула "срібло" в гонці переслідування персьюту на етапі Кубка IBU. А Тандреволл, скоріш за все повернеться до основи на шостому етапі.

Раґнгілл Фемстейневік Getty Images

Лідерка чеської збірної Маркета Давидова поки що свого повернення після проблем зі спиною не аносувала…

Переможниця минулого сезону Ліза Віттоцці, нагадаємо, пропускає поточний сезон. Натомість, знову готові битись за високі місця титуловані "ветерани" Доротея Вірер та Лукас Гофер. Зірки пропускали змішану естафету в Обергофі через кишковий вірус, але присутні в заявці на етап.

Шведка Ханна Еберг, нагадаємо, вже в строю, і допомогла своїй команді вистраждати золото у змішаній естафеті в Обергофі.

Погода – казка, але не завжди зі щасливим фіналом

Клімат в Рупольдингу – вологий континентальний. Зима в баварських горах переважно сонячна, сніжна, морозна та… вітряна! Вітер з мокрим лапатим снігом тут поширене явище. А як це впливає на змагання з біатлону – цілком очевидно. Хоча прогноз на змагальний період майже ідеальний – без вітру, сніг лише в перший день, вночі мороз, вдень плюсові показники та сонце! Ідеально для вболівальників, а пізнім стартовим номерам за розбитої теплої траси буде, мабуть, непереливки.

"Chiemgau Arena" – це також про велику кількість вболівальників. Тому змагатися тут надихаюче, а тяжко зазвичай новачкам, для яких тиск трибун це все ще виклик.

Біатлонний трек тут без якихось особливих складнощів, але як і скрізь є свої особливості. Підхід до стрільбища – зі спуску. А це вже нюанс – адже регулювати пульс перед стрільбою стає важче, серцебиття просідає і це дає певний ефект. Через це тут стріляється швидше, а чи точніше – то вже питання.

На сторінці етапу в соцмережах як лишень не називають прийдешні змагання – моменти що зупиняють дихання, незабутні перегони, шалені гонки... Віримо, що так і буде. Рупольдинг – це завжди особливий драйв! Як тут запалювали українці – далі.

Історія виступів українців

В минулому сезоні українки були тут п’ятими в естафеті (Петренко, Джима, Меркушина, Дмитренко). Зараз, та й тоді, це для нас пристойний результат.

Юлія Джима з точною стрільбою фінішувала 13-ю у спринті, зі стовідстотковим результатом на вогневих рубежах замкнула топ-15 в гонці переслідуванні.

Загалом, Рупольдинг – ціла бібліотека спогадів для української "біатлонної родини". Чого вартий лише сезон 2015/2016! Тоді в Рупольдингу було два етапи – четвертий, перенесений з Обергофа через негоду, та традиційно п'ятий. Яскрава перемога в естафеті ознаменувалась фінішною дуеллю Олени Підгрушної та мега-зірки німецької збірної та світового біатлону Лаури Дальмайєр. Олімпійські чемпіонки схрестили зброю, а точніше, лижі – вже на стадіоні, на останній прямій!

У фінішному коридорі Олена майстерно, на межі фолу, прикрила баварці шлях для обгону. Розлючена публіка свистіла, думали, мовляв, зухвала Підгрушна нахабно порушила правила. Але потім всі заспокоїлись і визнали заслужену та витончену перемогу Олени та її команди. (Петренко, Джима, Валя Семеренко, Підгрушна). Петренко та Джима, мають що згадати, знову ступивши на знайому трасу...

"Я вибрала саму ліву, по лівій йшла. Не бачила, що і Лаура туди ж хотіла встати. Вона ззаду і це була радше її помилка. Я не зовсім зрозуміла трибуни, які почали погано на це реагувати. Це спорт, це фініш", – згадувала тоді Олена Підгрушна.

Боротьба Підгрушної та Дальмаєр на останньому колі

А є ще й не менш пам’ятна естафета, яка не має терміну давності. В сезоні 1998/99 ефектно вистрелила українська четвірка – Олена Зубрилова, Олена Петрова, Ніна Лемеш та Тетяна Водоп’янова. Дівчата на півтори секунди випередили в естафеті господарок німкень із зірковою Уші Дізл у складі й здобули золото!

Історія циклічна і має здатність повторюватись. Маємо сподівання, що рано чи пізно Рупольдинг знову стане "нашим"…

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

У програмі етапу в Рупольдингу заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти серед чоловіків і жінок.

15.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки

16.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, жінки

17.01.2025 | 15:20 | Естафета, чоловіки

18.01.2025 | 15:20 | Естафета, жінки

19.01.2025 | 13:30 | Масстарт, чоловіки

19.01.2025 | 16:00 | Масстарт, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного. "Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.