Підручний виступить на відкритому чемпіонаті Норвегії у Шушені

У суботу, 16 листопада, у норвезькому Шушені відбудуться спринтерські гонки в межах відкритого чемпіонату Норвегії.

На чоловічу спринтерську гонку під номером 88 заявлений капітан збірної України Дмитро Підручний. Початок гонки о 13:15 за Києвом.

Окрім зірок збірної Норвегії, суперниками Підручного будуть представники Італії, Франції, Литви, Польщі, Бельгії, Данії, Словаччини, Румунії, Південної Кореї та Гренландії.

У цей же час у шведському Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції проходитиме жіноча коротка індивідуальна гонка за участі дев'яти українських біатлоністок.