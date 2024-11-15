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Підручний виступить на відкритому чемпіонаті Норвегії у Шушені

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 20:35
Підручний виступить на відкритому чемпіонаті Норвегії у Шушені
Дмитро Підручний
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У суботу, 16 листопада, у норвезькому Шушені відбудуться спринтерські гонки в межах відкритого чемпіонату Норвегії.

На чоловічу спринтерську гонку під номером 88 заявлений капітан збірної України Дмитро Підручний. Початок гонки о 13:15 за Києвом.

Окрім зірок збірної Норвегії, суперниками Підручного будуть представники Італії, Франції, Литви, Польщі, Бельгії, Данії, Словаччини, Румунії, Південної Кореї та Гренландії.

У цей же час у шведському Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції проходитиме жіноча коротка індивідуальна гонка за участі дев'яти українських біатлоністок.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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