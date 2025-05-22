Зірка збірної Швеції: Шкодую, що грав у РФ після початку війни в Україні

Один із найвідоміших шведських баскетболістів Йонас Жеребко визнав, що шкодує про своє рішення перейти до московського ЦСКА в березні 2022 року. Після цього його виключили з лав збірної.

Про це гравець сказав у коментарі Expressen.se.

"Я повністю усвідомлюю, що підписання контракту з ЦСКА було помилкою. І це помилка, про яку я глибоко шкодую і з якою мушу жити. Звичайно, я підтримую позицію SBBF (Svenska basketbollförbundet) щодо підтримки України у цій війні, і я повністю розумію, що моє рішення представляти московський ЦСКА викликало сильні емоції як у Швеції, так і за її межами", – сказав Йонас.

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Баскетболіст може приєднатися до збірної на Євробаскеті-2025, якщо тренерський штаб вирішить включити його в заявку. Швеція зіграє на чемпіонаті Європи вперше за 12 років.

"Минуло три роки, а мій жаль залишається, як і бажання брати участь у матчах шведської збірної, чим я завжди пишався", – додав баскетболіст.

З 2009 до 2019 Йонас грав за клуби НБА. Він виступав за Детройт, Бостон, Юту та Голден Стейт. Загалом у найсильнішій лізі світу зіграв 635 поєдинків. Його показники: 6,2 очки + 4,0 підбирання за 18 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, зірковий плеймейкер Оклахоми Шай Гілджес-Александер отримав нагороду найціннішого гравця регулярного сезону НБА.