ESPN призначила інсайдером НБА на місце Воджнаровскі його головного конкурента
Шемс Чаранія
x.com/ShamsCharania
Журналіст Шемс Чаранія перейшов на посаду головного інсайдера Національної баскетбольної асоціації в компанію ESPN.
Про це він повідомив у соцмережі "Х" (Twitter).
Для мене велика честь приєднатися до ESPN на посаду головного інсайдера НБА. Я не можу дочекатися, щоб стати частиною неймовірної групи колег з ESPN і служити спортивній аудиторії в усьому світі", – написав він.
30-річний Чаранія з 2016 працював у компанії Yahoo Sports, яка є головним конкурентом ESPN за ексклюзивними новинами про НБА.
Він замінить Едріана Воджнаровскі. Журналіст вирішив покинути ESPN заради роботи генеральним менеджером університету Сент-Бонавентура з першого дивізіону NCAA.