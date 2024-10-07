Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

ESPN призначила інсайдером НБА на місце Воджнаровскі його головного конкурента

Руслан Травкін — 7 жовтня, 21:17
ESPN призначила інсайдером НБА на місце Воджнаровскі його головного конкурента
Шемс Чаранія
x.com/ShamsCharania

Журналіст Шемс Чаранія перейшов на посаду головного інсайдера Національної баскетбольної асоціації в компанію ESPN.

Про це він повідомив у соцмережі "Х" (Twitter).

Для мене велика честь приєднатися до ESPN на посаду головного інсайдера НБА. Я не можу дочекатися, щоб стати частиною неймовірної групи колег з ESPN і служити спортивній аудиторії в усьому світі", – написав він.

30-річний Чаранія з 2016 працював у компанії Yahoo Sports, яка є головним конкурентом ESPN за ексклюзивними новинами про НБА.

Він замінить Едріана Воджнаровскі. Журналіст вирішив покинути ESPN заради роботи генеральним менеджером університету Сент-Бонавентура з першого дивізіону NCAA.

Едріан Воджнаровскі Шемс Чаранія

Останні новини