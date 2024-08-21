Жіноча збірна U-16 не змогла вийти у плейоф чемпіонату Європи

Жіноча збірна України віком до 16 років з баскетболу програла Словаччині в завершальному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Дивізіоні B.

Поєдинок, що відбувся у турецькій Коньї, завершився з рахунком 70:55. Найрезультативнішими в збірній України стали Домініка Мурзова з 14 очками і Катерина Гаврильчик, яка записала до активу 12 очок та 9 підбирань.

Збірна України посіла четверте місце в групі та змагатиметься за 9-16 місця. У першому матчі українки зустрінуться з Нідерландами. Гра відбудеться завтра, 22 серпня.

Чемпіонат Європи U-16 серед жінок

Груповий етап, 20 серпня

Україна — Словаччина 55:70 (11:16, 14:18, 15:22, 15:14)

Україна: Анісімова 6, Максимчук 3 + 5 підбирань, Домініка Мурзова 14 + 5 підбирань, Петришак 7 + 6 підбирань, Гаврильчик 12 + 9 підбирань – старт; Даліла Мурзова 9, Космач 3, Подоляко 1, Коломієць 0, Позняковська 0, Оніщенко 0, Жданова 0

Раніше чоловіча збірна U-16 зуміла обіграти команду Ірландії. Матч проходив у межах мінітурніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи.