Жіноча збірна України U-20 впевнено перемогла господарок Євробаскету в 1 турі

Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років здобула переконливу перемогу над Болгарією в 1 турі чемпіонату Європи U-20.

Матч завершився з рахунком 73:47.

Найрезультативнішею гравчинею поєдинку стала Карина Панчук, яка записала до свого активу 14 очок. Христина Кулєша оформила 7 очок та 12 підбирань, а Анастасія Лавринець віддав 6 асистів.

Чемпіонат Європи U-20, Болгарія

Дивізіон В, Група В

1 тур, 6 липня

Болгарія – Україна 47:73 (9:16, 12:18, 14:20, 12:19)

Україна: Панчук 14 + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Лапхан 7, Грималюк 7, Кулєша 7 + 12 підбирань, Путра 10 + 9 підбирань – старт; Тиха 7, Корбут 6, Ткаченко 4, Діке 4 + 3 передачі, Лавринець 2 + 6 передач, Синякова 4, Тинщук 0

У другому турі "жовто-сині" зіграють проти одноліток з Ісландії. Матч відбудеться вже сьогодні, 7 липня. Початок – о 20:30 за київським часом.