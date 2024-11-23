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Збірна України зіграє з Ізраїлем у кваліфікації до Євробаскету-2025

Станіслав Лисак — 23 листопада 2024, 07:40
Збірна України зіграє з Ізраїлем у кваліфікації до Євробаскету-2025
ФБУ

Чоловіча збірна України проведе матч третього раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2025 проти збірної Ізраїлю.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 23 листопада, на майданчику "Арена Рига" в столиці Латвії. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

Після двох турів у українців жодної перемоги у відборі на Євробаскет та остання сходинка в турнірній таблиці. Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія).

У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі та YouTube-каналі XSPORT.

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Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

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