Захисник Клівленда ризикує пропустити переший матч проти Індіани

Захисник Клівленда Даріус Гарленд ризикує пропустити перший матч серії плейоф проти Індіани через травму ноги.

Про це повідомляє ESPN.

25-річний баскетболіст зазнав розтягнення великого пальця лівої ноги, через що навряд чи допоможе команді у протистоянні.

Цікаво, що саме через схоже ушкодження Гарленд пропустив першій два матчі серії проти Маямі у попередньому раунді. Тоді захисник також не грав в останніх поєдинках регулярного розіграшу НБА.

Тренер Кавальєрс Кенні Аткінсон заявив, що оцінюватиме стан свого підопічного безпосередньо напередодні гри з Пейсерс.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Гарленда 75 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає 20.6 очок та виконує 6.7 перехоплень.

Перший матч серії з Індіаною відбудеться вже цієї ночі. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 01:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Клівленд встановив декілька видатних рекордів у серії з Маямі.