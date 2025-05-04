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Захисник Клівленда ризикує пропустити переший матч проти Індіани

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 09:43
Захисник Клівленда ризикує пропустити переший матч проти Індіани
Даріус Гарленд
НБА

Захисник Клівленда Даріус Гарленд ризикує пропустити перший матч серії плейоф проти Індіани через травму ноги.

Про це повідомляє ESPN.

25-річний баскетболіст зазнав розтягнення великого пальця лівої ноги, через що навряд чи допоможе команді у протистоянні. 

Цікаво, що саме через схоже ушкодження Гарленд пропустив першій два матчі серії проти Маямі у попередньому раунді. Тоді захисник також не грав в останніх поєдинках регулярного розіграшу НБА.

Тренер Кавальєрс Кенні Аткінсон заявив, що оцінюватиме стан свого підопічного безпосередньо напередодні гри з Пейсерс.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Гарленда 75 зіграних матчів, в яких він в середньому набирає 20.6 очок та виконує 6.7 перехоплень.

Перший матч серії з Індіаною відбудеться вже цієї ночі. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 01:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Клівленд встановив декілька видатних рекордів у серії з Маямі.

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