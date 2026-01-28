Юта без Михайлюка програла Кліпперс, Детройт обіграв Денвер у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 27 на 28 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Нью-Йорк без проблем розібрався з Сакраменто. Напередодні матчу на легендарній арені Медісон-сквер-гарден відбулась битва поглядів Теофімо Лопеса та Шакура Стівенсона.

Пізніше Юта без Святослава Михайлюка в складі зазнала поразки від Лос-Анджелес Кліпперс.

НБА – регулярний чемпіонат

28 січня

Вашингтон – Портленд 115:111 (26:28, 34:25, 26:34, 29:24)

Нью-Йорк – Сакраменто 103:87 (36:26, 16:25, 20:21, 31:15)

Оклахома-Сіті – Нью-Орлеан 104:95 (17:14, 31:32, 31:23, 25:26)

Філадельфія – Мілвокі 139:122 (42:34, 29:28, 35:33, 33:27)

Денвер – Детройт 107:109 (18:31, 28:21, 26:30, 35:27)

Фінікс – Бруклін 106:102 (28:29, 32:22, 22:24, 24:27)

Юта – Кліпперс 103:115 (29:18, 25:35, 20:36, 29:26)