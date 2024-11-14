Париж завдав поразки Жальгірісу, Барселона дотисла Партизан у 9 турі Євроліги

У середу, 13 листопада, відбулося 2 матчі 9 туру Євроліги сезону-2024/25.

У столиці Сербії, Бєлграді, Партизан приймав Барселону. Господарі провалили другу чверть, поступившись з різницею у 18 очок, але поступово скорочували відстань, але задля перемоги їх старань було замало.

У Парижі однойменний клуб здолав Жальгіріс. Справжнім героєм гри став 175-сантиметровий Ті Джей Шортс. Плеймейкер французького клубу набрав 21 очок та віддав 6 асистів.

Євроліга – регулярний чемпіонат

9 тур, 13 листопада

"Партизан" – "Барселона" 79:87 (23:19, 12:30, 23:21, 21:17)

П: К. Джонс 17, Покушевскі 12, Браун 10, Бонга 8, Вашингтон 7 + 2 перехоплення, Бошнаковски 6, Т. Джонс 6 + 6 підбирань, Люндберг 5, Девіс 5 + 5 підбирань, Нтілікіна 3

Б: Пантер 18, Паркер 17 + 7 підбирань, Весели 12, Мету 10 + 8 підбирань, Абрінес 9, Андерсон 7 + 6 підбирань, Брізуела 4, Фалль 4, Нуньєс 4, Саторанськи 2 + 9 передач

"Париж" – "Жальгіріс" 83:77 (17:16, 23:20, 22:20, 21:21)

П: Шортс 21 + 6 передач, Малкольм 17, Хейз 10 + 9 підбирань Хіфі 10, Ворд 6 + 5 підбирань, Янтунен 6, Ло 5, Кавальєр 3, Сі 2

Ж: Браздейкіс 15 + 3 перехоплення, Буткевичюс 12 9 підбирань, Бірутіс 11, Мітчелл 8, Вокер 9, Франсиско 8, Улановас 7, Гідрайтіс 5, Сірвідіс 3

Нагадаємо, що зі вчорашніми матчами можна ознайомитися ТУТ.