Фенербахче взяв реванш в Олімпіакоса, Анадолу Ефес переміг Віртус у 1 турі Євроліги

У п'ятницю, 4 жовтня, відбулися три матчі 1 туру Євроліги сезону-2024/25.

Перший матч дня проходив у Стамбулі, де зійшлися Фенербахче та Олімпіакос. Минулого сезону ці команди грали між собою у матчі за третє місце – тоді переміг представник Греції.

На своєму паркеті турецький гранд зумів помститися за ту поразку, вигравши з різницею в 11 очок.

Інший топклуб Туреччини Анадолу Ефес також розпочав сезон із перемоги. Чемпіони Євроліги-2022 на виїзді розібралися з італійським Віртусом.

У заключній грі сербська Црвена Звєзда у Франції обіграла дебютанта турніру Париж.

Євроліга 2024/25 – регулярний чемпіонат

1 тур, 4 жовтня

Фенербахче – Олімпіакос 82:71 (17:13, 15:23, 25:20, 25:15)

Фенербахче: Болдуїн 19 + 7 передач, Хейз-Девіс 15, Колсон 10 + 9 підбирань, Мар'янович 8, Шанли 7, Меллі 5 + 7 підбирань, Холл 5, Гудурич 4, Бірч 4, Жагарс 3, П'єр 2

Олімпіакос: Райт 15, Маккіссік 13, Везенков 11, Петрушев 9, Вільямс-Госс 6, Дорсі 6, Фурн'є 5, Пітерс 2, Волкап 2 + 5 передач

Віртус – Анадолу Ефес 67:76 (21:15, 15:21, 16:15, 15:25)

Віртус: Кордіньє 16 + 5 підбирань, Шенгелія 12 + 5 підбирань, Белінеллі 7, Морган 7, Діуф 7 + 3 перехоплення, Жижич 7 + 5 підбирань, Хеккет 5, Пайола 2, Полонара 2, Такер 2

Анадолу: Отуру 14 + 9 підбирань, Браянт 12, Ларкін 11 + 6 підбирань, Бобуа 7, Вілліс 6, Шмітс 6, Томпсон 6, Нвора 5, Пор'є 4

Париж – Црвена Звєзда 77:80 (18:17, 25:18, 15:23, 19:22)

Париж: Шортс 16 + 6 передач, Хіфі 12, Ло 12, Хейз 10 + 5 підбирань, Янтунен 9 + 6 підбирань, Ворд 9, Малкольм 6, Кратцер 3

Црвена Звєзда: Недович 21, Кенан 14, Міллер-Макінтайр 9 + 6 підбирань + 7 передач, Калінич 9 + 5 підбирань, Мітрович 7, Боломбой 6 + 11 підбирань, Гідрайтіс 5, Даум 4, Добрич 2, Дос Сантос 2, Плавшич 1

Нагадаємо, напередодні у 1 турі Реал на виїзді зазнав поразки від Баварії, а Жальгіріс на власному паркеті здолав Барселону.