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Чемпіон Баскетбол

Зірка Мілуокі порівняв НБА та Євролігу

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 14:55
Зірка Мілуокі порівняв НБА та Євролігу
Янінс Адетокумбо
Instagram Янніса Адетокумбо

Форвард Мілукові Янніс Адетокумбо порівняв НБА та Євролігу заявивши, що йому більш цікаво дивитись європейський баскетбол.

Слова грецького спортсмена наводить Clutch Points.

"Євроліга – неймовірний турнір, де грає багато талановитих гравців. Я насолоджуюсь переглядом Євроліги більше, ніж коли дивлюсь НБА. Звісно, що з погляду конкуренції це різні чемпіонати.

Найкращі команди світу тут, в НБА. Денвер, Оклахома чи Бостон знищили б усю Євролігу", – розповів Адетокумбо.

У сезоні-2024/25 Янніс зіграв 41 матч за Мілуокі Бакс, в яких в середньому набирав по 31.8 очок за гру.

Раніше повідомлялось, що брата баскетболіста було відраховано з Панатінаікоса.

Євроліга Янніс Адетокумбо НБА Мілуокі Бакс

НБА

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