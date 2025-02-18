Зірка Мілуокі порівняв НБА та Євролігу

Форвард Мілукові Янніс Адетокумбо порівняв НБА та Євролігу заявивши, що йому більш цікаво дивитись європейський баскетбол.

Слова грецького спортсмена наводить Clutch Points.

"Євроліга – неймовірний турнір, де грає багато талановитих гравців. Я насолоджуюсь переглядом Євроліги більше, ніж коли дивлюсь НБА. Звісно, що з погляду конкуренції це різні чемпіонати. Найкращі команди світу тут, в НБА. Денвер, Оклахома чи Бостон знищили б усю Євролігу", – розповів Адетокумбо.

Reporter: “Would you want to see a competition where NBA teams play Euroleague teams?”



Giannis Antetokounmpo: “Euroleague is an incredible league, very, very talented. Probably the top 2-4 teams are like NBA teams. I enjoy watching Euroleague basketball more than I enjoy NBA… pic.twitter.com/vbUtLwDfbt — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2025

У сезоні-2024/25 Янніс зіграв 41 матч за Мілуокі Бакс, в яких в середньому набирав по 31.8 очок за гру.

Раніше повідомлялось, що брата баскетболіста було відраховано з Панатінаікоса.