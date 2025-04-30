Франківськ-Прикарпаття став чемпіоном жіночої Суперліги

Визначився чемпіонат жіночої баскетбольної Суперліги України сещону-2024/25. Ним стало Франківськ-Прикарпаття.

У фінальній серії команда з рахунком 2:0 обіграла ІнтерХім СДЮШОР. Другий матч фінальної серії відбувся сьогодні, 30 квітня, в Одесі та завершився перемогою гостей із рахунком 62:52.

Суперліга України з баскетболу, жінки – плейоф

Фінал, другий матч, 30 квітня

ІнтерХім-СДЮСШОР – Франківськ-Прикарпаття – 52:62 (12:14, 15:18, 17:10, 8:20)

Рахунок у серії – 0:2

ІнтерХім-СДЮСШОР: Бондарюк 7 + 12 підбирань, Самбурська 13, Батуріна 5 + 8 підбирань, Мусієнко 2, Панькіна 17 + 7 підбирань – старт; Сугак 4 + 6 підбирань, Бакал 4, Туровцева 0, Таюнда 0, Фурсова 0, Глухова 0

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 0, Моллова 18 + 14 підбирань, Безкоровайна 0 + 6 підбирань, Алексейчик 11 + 7 підбирань, Ляшко 18 – старт; Панчук 13, Кучерьонок 2, Бугайова 0

Нагадаємо, у півфіналі ІнтерХім обіграв Київ-Баскет.