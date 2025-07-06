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Візардс продовжують дивувати: Вашингтон виміняв Вітмора у Х'юстона

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 09:07
Кем Вітмор
Кем Вітмор
Getty Images

Вашингтон Візардс та Х'юстон Рокетс домовилися про обмін легкого форварда Кема Вітмора.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, столичний колектив отримав 20-річного баскетболіста всього за два драфт-піки другого раунду.

Х'юстон обрав Кема Вітмора під загальним 20-м піком на драфті НБА 2023 року. За два роки у складі клубу з Техасу баскетболіст провів 98 матчів (тільки 5 у старті), у яких набирав у середньому 10,8 очка та 3,4 підбирання за 17,4 хвилини на паркеті.

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Варто зазначити, що у Вітмора є ще два роки за його контрактом новачка. На ці два сезони там прописана опція команди.

Нагадаємо, що у червні Вашингтон примудрився позбутися Джордана Пула, отримавши Сі Джея МакКоллума у трейді з Новим Орлеаном.

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