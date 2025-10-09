Український центровий підписав контракт з естонським клубом

Український центровий Назарій Кулішенко став грацем естонського клубу Кейла Кулбет, за який проведе наступний сезон.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Більшу частину минулого сезону у складі Реал Бетіса, де зіграв у чотирьох матчах у другому дивізіоні Іспанії. В середньому за 3.5 хвилини за гру українець набирав 1.5 очка та робив 0.3 підбирання.

Також Кулішенко минулого сезону грав за Альбасете в третьому дивізіоні Іспанії, за який також провів чотири матчі, набираючи 1.0 очка, 0.8 підбирання та 0.3 передачі за 7.5 хвилин.

Назарій був в розширеній заявці збірної України U-20 цього літа для підготовки до виступу на чемпіонаті Європи, але зіграти йому завадила травма.

