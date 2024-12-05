Колишній бігмен Київ-Баскета продовжить кар'єру в чемпіонаті Японії

Досвідчений український баскетболіст В’ячеслав Петров перейшов в клуб третього дивізіону чемпіонату Японії Каназава.

Про це повідомило агентство, яке представляє інтереси гравця.

Раніше досвідчений бігмен виступав за українські Хімік, Київ-Баскет, Прометей, а також французький Антіб та чорногорську Подгоріцу. Також в активі Петрова 15 матчів у складі національної збірної України.

Наразі Каназава йде 12-ю у таблиці чемпіонату з результатом 8-10.

Раніше повідомлялося, що сербський Партизан зацікавився гравцем збірної України Іссуфом Саноном, який зараз грає за латвійський ВЕФ.