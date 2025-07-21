Двоє українців продовжать грати у Латвійсько-естонській лізі

Українські баскетболісти Анатолій Шундель та Володимир Полуяхтов продовжать виступати за клуб Огре, який представляє Латвійсько-естонську лігу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Шундель в минулому сезоні за Огре провів 10 матчів, в яких набирав 5.7 очка, 1.1 підбирання та 2.3 передачі, у Полуяхтова в 19 матчах в середньому 13.3 очка, 8.5 підбирання та 2.7 передачі.

Їх підписання прокоментував генеральний менеджер клубу Ріналдс Сірсніньш.

"Шунделю надається шанс проявити себе – торік він зазнав серйозної травми, через яку пропустив чотири місяці, але його потенціал досі залишається великим.

Щодо Полуяхтова – клуб уже два роки інвестує в його розвиток, вважає своїм гравцем, і тепер очікує від нього реального внеску в результати команди в ЛЕБЛ", – сказав Сірсніньш.

Раніше чемпіон Латвії ВЕФ оголосив про продовження контракту з українським розігруючим захисником Іллею Сидоровим.