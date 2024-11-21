Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2025

Матчі збірної України з баскетболу у відборі на Євробаскет-2025 у листопаді буде транслювати телеканал XSPORT.

Про це повідомляє ФБУ.

Також ігри можна буде переглянути на Youtube-каналі XSPORT.

Зазначимо, що два матчі проти Ізраїлю відбудуться 23 та 25 листопада у Ризі. У розширений список "синьо-жовтих" увійшло 16 гравців.

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія). У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.