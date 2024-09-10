Головний тренер збірної Сербії вирішив залишити свою посаду

Досвідчений фахівець Светіслав Пешич залишить посаду головного тренера збірної Сербії з баскетболу.

Про це повідомляє видання Sportklub.rs.

75-річний тренер очолює збірну з 2021 року. Під його керівництвом національна команда стала фіналістом ЧС-2022, а на Олімпійських іграх 2024 здобула бронзові нагороди.

Пешич почав тренерську кар'єру ще у 1982 році. На клубному рівні тренував Босну, Альбу, Барселону, Лоттоматику, Жирону, Црвену Звєзду, Валенсію та Баварію.

Також очолював збірну Німеччини та Югославії. Під його керівництвом німці вигравали чемпіонат Європи-1993.