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Рівне прийме Дніпро, Старий Луцьк зустрінеться із Запоріжжям у Суперлізі

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 10:35
Рівне прийме Дніпро, Старий Луцьк зустрінеться із Запоріжжям у Суперлізі

Сьогодні, 15 лютого, відбудеться два матчі баскетбольної Суперліги в межах баблу у Рівному.

Чинний чемпіон України Дніпро спробує продовжити свою переможну серію в матчі проти БК Рівне. Напередодні дніпряни обіграли Старий Луцьк.

В іншому матчі дня Запоріжжя зустрінеться зі Старим Луцьком. Команди займають 6-те та 7-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату, запоріжці мають на одну перемогу більше.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
 15 лютого, регулярний сезон

15:00 Рівне – Дніпро

18:00 Старий Луцьк – Запоріжжя

Нагадаємо, Дніпро має результат 19-0 і лідирує в таблиці. Київ-Баскет (17-7) йде слідом. Черкаські Мавпи (12-11) посідають третє місце. Аутсайдером сезону є Говерла, яка за 20 поєдинків здобула 3 перемоги.

БК Дніпро БК Запоріжжя БК Рівне Старий Луцьк Суперліга з баскетболу

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