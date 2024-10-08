Визначилась дата старту сезону в жіночій Суперлізі

Жіноча баскетбольна Суперліга сезону-2024/25 визначила дату старту регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє ФБУ.

Перші матчі відбудуться 12-13 жовтня. Зокрема в Одесі ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. прийматиме столичний Київ-Баскет, а чемпіон Суперліги Франківськ-Прикарпаття відправиться до Вінниці, де зіграє з Вінницею-Медуніверситетом.

Розклад матчів Суперліги

Субота, 12 жовтня

16:30 ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. – Київ-Баскет

19:00 Вінниця-Медуніверситет – Франківськ-Прикарпаття

Неділя, 13 жовтня

14:00 ІнтерХім-СДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. – Київ-Баскет

14:30 Вінниця-Медуніверситет – Франківськ-Прикарпаття

Нагадаємо, цього сезону у жіночій Суперлізі візьмуть участь чотири команди.

Регулярний чемпіонат пройде у шість кіл. Спочатку чотири кола за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника), та ще два тури у форматі "бабл".

В плейоф зіграють всі команди. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть за системою плейоф з роз’їздами до двох перемог.