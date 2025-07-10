Визначився транслятор матчів збірної U-20 на Євробаскеті-2025

Платформа Maincast.TV буде транслятором матчів молодіжної збірної України U-20 на чемпіонаті Європи.

Про це пише Maincast Sport.

12 липня стартує молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу в дивізіоні А, який пройде в грецькому Іракліоні. Збірна України повертається в елітний дивізіон вперше з 2022, завдяки срібним медалям дивізіону В минулого року.

Наша команда потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією. Перший матч Україна проведе зі збірною Німеччиною 12 липня о 18:00.

Всі ігри нашої збірної на чемпіонаті, а також півфінали та медальні зустрічі дивіться ексклюзивно на Maincast.TV. Також на вболівальників баскетболу чекатиме перед- та післяматчеві студії з коментарями експертів.

Maincast Sport

Раніше став відомий остаточний склад збірної на чемпіонат Європи.