Виступав за московський ЦСКА: легендарний гравець Реала став спортивним директором клубу

Мадридський Реал оголосив про призначення колишнього баскетболіста клубу Серхіо Родрігеса спортивним директором.

Про це інформує сайт команди.

Серхіо виступав за Реал протягом восьми років. Саме в мадридському клубі у 2024 році він і завершив кар’єру.

В складі Реала іспанець виграв 17 клубних трофеїв та отримав звання MVP Євроліги в сезоні 2013/14. В Європі також виступав за Естудіантес, московський ЦСКА та Мілан.

Грав іспанець і в НБА. Зокрема, за Портленд Трейл Блейзерс, Сакраменто Кінґз, Нью-Йорк Нікс та Філадельфію Севенті-Сіксерз.

Окрім цього, Родрігес провів 154 матчі за збірну Іспанії, став чемпіоном світу-2006 та Європи-2015.

Раніше свою легенду у клуб повернув і литовський Жальгіріс: Томас Масюліс став головним тренером команди Євроліги.