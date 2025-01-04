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Захисник Реала побив рекорд Євроліги за кількістю проведених матчів

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 12:40
Захисник Реала побив рекорд Євроліги за кількістю проведених матчів
Серхіо Льюль
BasketNews

Захисник Реала Серхіо Льюль став новим рекордсменом Євроліги за кількістю проведених матчів у межах турніра.

Про це Євроліга повідомила на своєму сайті.

Вчора 37-річний іспанець вийшов на паркет у грі проти Баварії (88:76). Ця поява стала для нього вже 426-ю у межах Євроліги, що стало новим рекордом.

Льюль перевершив досягнення чотириразового чемпіона змагання Кайла Хайнса, на рахунку якого 425 матчів. Минулого літа американський баскетболіст завершив кар'єру.

В історії Євроліги є всього чотири гравці, які переступили поріг у 400 матчів. Окрім Льюля та Хайнса цим також можуть похвалитися Костас Слукас (406) та Серхіо Родрігес (405), який також завершив свої виступи на професійному рівні перед стартом цього сезону.

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Варто зазначити, що нещодавно Льюль став лише п'ятим гравцем в історії Євроліги, який набрав 4 000 очок за кар'єру. Він приєднався до елітної групи, до якої входять Майк Джеймс, Нандо Де Коло, Васіліс Спануліс та Хуан Карлос Наварро.

За 18 сезонів у складі Реала Серхіо Льюль тричі виграв Євролігу (2015, 2018, 2023) та одного разу був визнаний MVP турніру (2017).

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