Рівненська команда виграла Фінал чотирьох чемпіонату України серед юнаків 2008 року народження

Рівненщина-ОСДЮСШО здобула перемогу над київським ДЮСШ-1 у матчі за золото Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги. Фінал чотирьох чемпіонату України ВЮБЛ серед юнаків 2008 року відбувався в Івано-Франківську.

Команда з Рівного обіграла суперників зі столиці з рахунком 59:55. ДЮСШ-1 зуміли відіграти 17 очок за 8 хвилин до кінця поєдинку, однак цього не вистачило для перемоги.

Найкращим гравцем у рівненській команді став Антоній Овдієнко з 17 очками, 14 підбираннями та 8 перехопленнями. Михайло Пархомчук оформив дабл-дабл з 14 очок та 13 підбирань, а Роман Мануйлик до 10 очок додав 7 передач. У киян найрезультативнішим став Євгеній Дзюба – 18 очок та 11 підбирань.

У грі за третє місце дніпровська СДЮСШОР-5-ДФКС виявилась сильнішою за одеську СЮСШОР ім. Літвака Бориса Давидовича. Поєдинок завершився з рахунком 81:66 на користь дніпрян.

Читайте також : Push Team виграли чемпіонат України з баскетболу 3х3

Найбільший внесок у перемогу СДЮСШОР-5-ДФСК вніс Степан Топор, який набрав 25 очок та зробив 8 підбирань. У одеситів Микита Бешетя до 25 очок додав 13 підбирань, оформивши дабл-дабл.

Чемпіонат України — ВЮБЛ Юнаки-2008

Фінал чотирьох, 15 травня

Матч за золото

ДЮСШ-1 (Київ) — Рівненщина-ОСДЮСШОР (Рівне) 55:59 (10:15, 4:16, 19:17, 22:11)

Матч за бронзу

СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса) — СДЮСШОР-5-ДФКС (Дніпро) 66:81 (9:21, 24:21, 16:20, 17:19)