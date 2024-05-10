Push Team виграли чемпіонат України з баскетболу 3х3

Push Team-ДТЕУ стали переможцями фінального етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3.

Команда у складі Дмитра Кравченка, Романа Маярчука, Костянтина Пунди та Антона Литвинова, у групі здолала Прометей, Полтаву та Кривбас. У чвертьфіналі пройшла Рівне, а в півфінальному матчі здолали Київ-Баскет.

У фіналі Push Team переграли Self Made Basket — 21:18.

Найкращим гравцем фінального етапу сезону було визнано Дмитра Кравченка.

У матчі за третє місце перемогу здобув Київ-Баскет, який обіграв Старий Луцьк (22:16).

Напередодні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела 9 контрольних поєдинків проти Литви в межах підготовки до олімпійської кваліфікації та відбору на чемпіонат Європи.