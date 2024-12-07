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Клівленд здобув 21-у перемогу в сезоні, обігравши Шарлотт: результати НБА

Олексій Погорелов — 7 грудня 2024, 22:37
Клівленд здобув 21-у перемогу в сезоні, обігравши Шарлотт: результати НБА
Еван Моблі та Донован Мітчелл
Клівленд Кавальєрс

У суботу, 7 грудня, стартував черговий ряд матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Першими на паркет вийшли Шарлотт та Клівленд. Лідер Східної конференції створив 22-очкову перевагу ще у першій чверті, проте "шершні" змогли відігратися.

Але це відбулося лише задля того, щоб Кавальєрс все одно здобули свою 21-у перемогу в сезоні.

Пізніше вночі пройдуть ще шість поєдинків регулярки.

НБА – регулярний сезон
7-8 грудня

Шарлотт – Клівленд 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)

  • 02:00 Вашингтон – Денвер
  • 02:00 Новий Орлеан – Оклахома
  • 02:30 Нью-Йорк – Детройт
  • 02:30 Торонто – Даллас
  • 03:00 Бостон – Мемфіс
  • 03:00 Маямі – Фінікс

Раніше стало відомо, що НБА домовилася про проведення матчів передсезонної підготовки у Китаї, чого не було з 2019 року.

Клівленд Шарлотт НБА

НБА

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