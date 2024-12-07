Клівленд здобув 21-у перемогу в сезоні, обігравши Шарлотт: результати НБА

У суботу, 7 грудня, стартував черговий ряд матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Першими на паркет вийшли Шарлотт та Клівленд. Лідер Східної конференції створив 22-очкову перевагу ще у першій чверті, проте "шершні" змогли відігратися.

Але це відбулося лише задля того, щоб Кавальєрс все одно здобули свою 21-у перемогу в сезоні.

Пізніше вночі пройдуть ще шість поєдинків регулярки.

НБА – регулярний сезон

7-8 грудня

Шарлотт – Клівленд 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)

02:00 Вашингтон – Денвер

02:00 Новий Орлеан – Оклахома

02:30 Нью-Йорк – Детройт

02:30 Торонто – Даллас

03:00 Бостон – Мемфіс

03:00 Маямі – Фінікс

Раніше стало відомо, що НБА домовилася про проведення матчів передсезонної підготовки у Китаї, чого не було з 2019 року.