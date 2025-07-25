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Реал продовжив контракт з 37-річним ветераном

Андрій Мошкун — 25 липня 2025, 21:05
Реал продовжив контракт з 37-річним ветераном
Реал Мадрид

Захисник Серхіо Юль продовжить виступати за мадридським Реал.

Про це інформує сайт клубу.

"Реал досягнув угоди з Серхіо Юлем щодо продовження контракту нашого капітана, відповідно до якої він залишиться у клубі на наступний сезон, продовжуючи одну з найяскравіших кар’єр в європейському баскетболі", – йдеться у повідомленні.

Легендарний іспанець провів 19 сезонів у Реалі. З моменту приходу в клуб в 2007 році він здобув 29 титулів.

У минулому сезоні Євроліги він набирав у середньому 6,6 очка та 2,2 передачі.

Раніше Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26.

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Реал Мадрид

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