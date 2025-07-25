Реал продовжив контракт з 37-річним ветераном
Реал Мадрид
Захисник Серхіо Юль продовжить виступати за мадридським Реал.
Про це інформує сайт клубу.
"Реал досягнув угоди з Серхіо Юлем щодо продовження контракту нашого капітана, відповідно до якої він залишиться у клубі на наступний сезон, продовжуючи одну з найяскравіших кар’єр в європейському баскетболі", – йдеться у повідомленні.
Легендарний іспанець провів 19 сезонів у Реалі. З моменту приходу в клуб в 2007 році він здобув 29 титулів.
У минулому сезоні Євроліги він набирав у середньому 6,6 очка та 2,2 передачі.
Раніше Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26.