Санон набрав 17 очок у матчі Ліги чемпіонів, клуб Пустового програв в овертаймі

Гравці збірної України з баскетболу зіграли за свої клуби в єврокубкових матчах.

Латвійський ВЕФ на власному паркеті зазнав поразки від грецького АЕКа з рахунком 69:80.

Найрезультативнішим гравцем ризької команди став Іссуф Санон, який набрав 17 очок за 28 хвилин. Також на його рахунку 4 підбирання, 5 передач та 6 перехоплень. Санон 4 рази втрачав м'яч та 2 порушив правила.

Його одноклубник В'ячеслав Бобров зіграв 33 хвилини, за які набрав 9 очок. Форвард також зібрав 7 підбирань, віддав 1 передачу та зробив 2 перехоплення. У пасиві Боброва 3 втрати та 3 персональні зауваження.

У матчі Єврокубку Ховентуд Артема Пустового вдома програв Гран-Канарії в овертаймі з рахунком 76:78. Центровий збірної України провів на паркеті 17 хвилин. На його рахунку 12 очок, 2 підбирання та 1 асист. Українець 5 разів сфолив та 6 разів допустив втрату.