Божевілля в НБА: юний гравець приніс Х'юстону перемогу неймовірним кидком за 0,7 секунди

Матч між Х'юстоном та Бостоном у Національній баскетбольній асоціації перетворився на справжній трилер, фінал якого запам’ятають надовго.

Гравець Х'юстона Амен Томпсон став головним героєм цього поєдинку, забивши вирішальний двоочковий кидок за 0,7 секунди до фінальної сирени.

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При рівному рахунку 112:112 Томпсон взяв ініціативу на себе та блискавично виконав точний кидок, що приніс його команді перемогу з рахунком 114:112.

"Це мій перший переможний кидок. Почуваюся як Кобе", – зізнався Томпсон після гри.

Окрім цього фантастичного кидка, Томпсон провів найкращий матч у своїй кар’єрі, встановивши особистий рекорд результативності. Він набрав 33 очки, зробив 10 підбирань та 4 асисти.