Український баскетболіст буде грати у чемпіонаті Словаччини

Український баскетболіст Олександр Бєліков став гравцем словацької Нітри.

Про це повідомляє портал Eurobasket.com.

Сезон 2023/24 Бєліков також грав у Словаччині, захищаючи кольори Прієвідзи. У місцевій лізі він набирав 11,5 очка та робив 3,8 підбирання.

За кордоном 32-річний Олександр також виступав за чеський Брно та хорватський Дубровник.

Бєліков — вихованець Хіміка. В Україні також виступав за Черкаські Мавпи, Одесу та Прометей. Декілька разів викликався до тренувального табору збірної України, але в офіційних матчах так і не дебютував.

Раніше ми повідомляли, що гравці національної збірної провели вдалі матчі за свої європейські клуби.