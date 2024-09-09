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Український баскетболіст буде грати у чемпіонаті Словаччини

Руслан Травкін — 9 вересня, 17:19
Український баскетболіст буде грати у чемпіонаті Словаччини
Олександр Бєліков (№31)
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Український баскетболіст Олександр Бєліков став гравцем словацької Нітри.

Про це повідомляє портал Eurobasket.com.

Сезон 2023/24 Бєліков також грав у Словаччині, захищаючи кольори Прієвідзи. У місцевій лізі він набирав 11,5 очка та робив 3,8 підбирання.

За кордоном 32-річний Олександр також виступав за чеський Брно та хорватський Дубровник.

Бєліков — вихованець Хіміка. В Україні також виступав за Черкаські Мавпи, Одесу та Прометей. Декілька разів викликався до тренувального табору збірної України, але в офіційних матчах так і не дебютував.

Раніше ми повідомляли, що гравці національної збірної провели вдалі матчі за свої європейські клуби.

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