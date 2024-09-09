Український баскетболіст буде грати у чемпіонаті Словаччини
Олександр Бєліков (№31)
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Український баскетболіст Олександр Бєліков став гравцем словацької Нітри.
Про це повідомляє портал Eurobasket.com.
Сезон 2023/24 Бєліков також грав у Словаччині, захищаючи кольори Прієвідзи. У місцевій лізі він набирав 11,5 очка та робив 3,8 підбирання.
За кордоном 32-річний Олександр також виступав за чеський Брно та хорватський Дубровник.
Бєліков — вихованець Хіміка. В Україні також виступав за Черкаські Мавпи, Одесу та Прометей. Декілька разів викликався до тренувального табору збірної України, але в офіційних матчах так і не дебютував.
Раніше ми повідомляли, що гравці національної збірної провели вдалі матчі за свої європейські клуби.