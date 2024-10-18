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Молодий новачок Лейкерс набрав 20 очок поспіль і врятував команду від поразки у грі з Фініксом

Руслан Травкін — 18 жовтня, 09:54
Молодий новачок Лейкерс набрав 20 очок поспіль і врятував команду від поразки у грі з Фініксом
x.com/lakers

Молодий новачок Лейкерс Далтон Кнехт показав лідерську гру проти Фінікса, набравши 20 очок поспіль у четвертій чверті та овертаймі.

Такий перформанс допоміг "озерним" здолати Санз із рахунком 128:122.

23-річний баскетболіст загалом провів на паркеті 32 хвилини і набрав 35 очок (2/5 двоочкові, 8/13 триочкові, 7/8 з лінії штрафних). Таку ж кількість очок набрав і Ентоні Девіс. Леброн Джеймс пропускав матч.

Лос-Анджелес обрав Кнехта на цьогорічному драфті під №17. Попередній сезон Далтон провів за Теннессі з NCAA.

Нагадаємо, що аналітики ESPN опублікували список із десяти найкращих баскетболістів у сезоні 2024/25.

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