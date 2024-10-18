Молодий новачок Лейкерс набрав 20 очок поспіль і врятував команду від поразки у грі з Фініксом

Молодий новачок Лейкерс Далтон Кнехт показав лідерську гру проти Фінікса, набравши 20 очок поспіль у четвертій чверті та овертаймі.

Такий перформанс допоміг "озерним" здолати Санз із рахунком 128:122.

23-річний баскетболіст загалом провів на паркеті 32 хвилини і набрав 35 очок (2/5 двоочкові, 8/13 триочкові, 7/8 з лінії штрафних). Таку ж кількість очок набрав і Ентоні Девіс. Леброн Джеймс пропускав матч.

Here's TWENTY STRAIGHT POINTS from Dalton Knecht in the 4Q/OT to lead the @Lakers to the #NBAPreseason win! 😈 pic.twitter.com/flBoBAXkvm — NBA (@NBA) October 18, 2024

Lakers rookie Dalton Knecht STOLE THE SHOW scoring TWENTY STRAIGHT in the 4Q and OT leading LAL to the #NBAPreseason victory!



🔥 35 PTS

🔥 7 REB

🔥 8 3PM

🔥 10-18 FGM pic.twitter.com/WFCptZs3cd — NBA (@NBA) October 18, 2024

Лос-Анджелес обрав Кнехта на цьогорічному драфті під №17. Попередній сезон Далтон провів за Теннессі з NCAA.

Нагадаємо, що аналітики ESPN опублікували список із десяти найкращих баскетболістів у сезоні 2024/25.