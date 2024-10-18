Молодий новачок Лейкерс набрав 20 очок поспіль і врятував команду від поразки у грі з Фініксом
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Молодий новачок Лейкерс Далтон Кнехт показав лідерську гру проти Фінікса, набравши 20 очок поспіль у четвертій чверті та овертаймі.
Такий перформанс допоміг "озерним" здолати Санз із рахунком 128:122.
23-річний баскетболіст загалом провів на паркеті 32 хвилини і набрав 35 очок (2/5 двоочкові, 8/13 триочкові, 7/8 з лінії штрафних). Таку ж кількість очок набрав і Ентоні Девіс. Леброн Джеймс пропускав матч.
Лос-Анджелес обрав Кнехта на цьогорічному драфті під №17. Попередній сезон Далтон провів за Теннессі з NCAA.
Нагадаємо, що аналітики ESPN опублікували список із десяти найкращих баскетболістів у сезоні 2024/25.