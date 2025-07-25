Досвідчений форвард залишив Мілан заради Монако

Чорногорський бігмен Нікола Міротич гратиме за Монако.

Про це інформує пресслужба клубу.

Останні два роки Нікола провів в складі іншого учасника Євроліги – італійського Мілана. У сезоні 2024/25 Міротич набирав в середньому 17,7 очка, 6,4 підбирання, 2,0 передачі.

"Чорногорець є справжньою зіркою міжнародного масштабу з вражаючим послужним списком, який не потребує представлення. Він стане ключовим підсиленням для передньої лінії команди, що підтверджує прагнення керівництва клубу додати сильних гравців до основного складу. З цим трансфером Монако демонструє амбіції залишатися на вершині європейського баскетболу", – зазначили у клубі.

Також Міротич грав за Реал, Чикаго Буллз, Нью-Орлеан Пеліканс, Барселону. Нагадаємо, що в тренерському штабі Монако працює українець Сергій Гладир.

Раніше український фахівець назвав плюси головного тренера Монако Вісіліса Спануліса.