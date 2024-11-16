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Турнір чотирьох команд: НБА придумала новий формат Матчу всіх зірок

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 10:18
Турнір чотирьох команд: НБА придумала новий формат Матчу всіх зірок
Деміан Ліллард та Стеф Карри
CNN

НБА веде серйозні дискусії щодо нового формату проведення Матчу всіх зірок, який може дебютувати вже в 2025 році.

Про плани ліги повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, новий варіант Матчу всіх зірок виглядатиме як турнір чотирьох команд з восьми гравців.

Три команди будуть складатися з зірок НБА, а четвертою буде переможець турніру Висхідних зірок.

Чотири команди зіграють між собою в півфінальних матчах. Переможнці вийдуть до фіналу турніру.

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Представники ліги обговорили новий формат з комітетом з проведення змагань, до складу якого входять керівники команд, гравці, тренери та представники профспілок.

Керівники команд НБА, тренери та гравці обговорювали нові концепції Матчу всіх зірок з офіційними особами ліги протягом останніх шести місяців, в тому числі під час Літньої ліги в Лас-Вегасі в липні.

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