Турнір чотирьох команд: НБА придумала новий формат Матчу всіх зірок
НБА веде серйозні дискусії щодо нового формату проведення Матчу всіх зірок, який може дебютувати вже в 2025 році.
Про плани ліги повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За інформацією джерела, новий варіант Матчу всіх зірок виглядатиме як турнір чотирьох команд з восьми гравців.
Три команди будуть складатися з зірок НБА, а четвертою буде переможець турніру Висхідних зірок.
Чотири команди зіграють між собою в півфінальних матчах. Переможнці вийдуть до фіналу турніру.
Представники ліги обговорили новий формат з комітетом з проведення змагань, до складу якого входять керівники команд, гравці, тренери та представники профспілок.
Керівники команд НБА, тренери та гравці обговорювали нові концепції Матчу всіх зірок з офіційними особами ліги протягом останніх шести місяців, в тому числі під час Літньої ліги в Лас-Вегасі в липні.