Одноклубник Леня та лідер Клівленда: НБА назвала найкращих гравців 12 тижня сезону-2024/25
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Домантас Сабоніс та Даріус Гарленд – найкращі гравці 12 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Литовець закінчив тиждень із неймовірною статистикою: 22,0 очка + 20,3 підбирання + 7,3 передачі. Його Сакраменто, за яке також грає українець Олексій Лень, виграло всі три матчі за останні 7 днів.
У Східній конференції найкращим визнали захисника Клівленда Даріус Гарленда. Кавальєрс виграли 2 з 3 матчів, а він набирав 26,0 очка та віддавав 7,7 передач.
Нагадаємо, клуб НБА прийняв рішення не будувати арену за 1,3 млрд доларів.