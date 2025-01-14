Одноклубник Леня та лідер Клівленда: НБА назвала найкращих гравців 12 тижня сезону-2024/25

Домантас Сабоніс та Даріус Гарленд – найкращі гравці 12 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Литовець закінчив тиждень із неймовірною статистикою: 22,0 очка + 20,3 підбирання + 7,3 передачі. Його Сакраменто, за яке також грає українець Олексій Лень, виграло всі три матчі за останні 7 днів.

У Східній конференції найкращим визнали захисника Клівленда Даріус Гарленда. Кавальєрс виграли 2 з 3 матчів, а він набирав 26,0 очка та віддавав 7,7 передач.

Sacramento Kings center Domantas Sabonis and Cleveland Cavaliers guard Darius Garland have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 12 of the 2024-25 season (Jan. 6-12). pic.twitter.com/OF9cm7InNe — NBA Communications (@NBAPR) January 13, 2025

Нагадаємо, клуб НБА прийняв рішення не будувати арену за 1,3 млрд доларів.