Нікс розгромили Денвер, Бостон не залишив шансів Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 25 на 26 листопада в Національній баскетбольній асоціації відбулося 9 матчів регулярного сезону.

Голден Стейт вдома поступився Брукліну. Даллас на виїзді обіграв Атланту.

Бостон без особливих проблем вдома розгромив Кліпперс. Нікс на чужому паркеті розгромив Денвер.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

26 листопада

Шарлотт – Орландо 84:95 (25:18, 21:24, 16:16, 22:37)

Детройт – Торонто 102:100 (29:22, 19:26, 24:32, 30:20)

Індіана – Новий Орлеан 114:110 (29:25, 30:32, 28:26, 27:27)

Атланта – Даллас 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33)

Бостон – Кліпперс 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16)

Мемфіс – Портленд 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)

Денвер – Нью-Йорк 118:145 (24:36, 29:40, 34:37, 31:32)



Голден Стейт – Бруклін 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)

Сакраменто – Оклахома-Сіті 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)

Нагадаємо, НБА визначила найкращих гравців минулого тижня.