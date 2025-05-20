НБА оштрафувала зірку Оклахоми за нецензурні надписи на футболці
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Національна баскетбольна асоціація наклала штраф на форварда Оклахоми Джейлена Вільямса через нецензурний надпис на футболці.
Про це повідомляє ESPN.
Після матчу з Денвером гравець прийшов на пресконференцію у футболці, на якій було написано "На**й мистецтво, танцюймо".
Асоціація не оцінила такої думки від 24-річного Вільямса та оштрафувала представника Тандер на 25 тисяч доларів.
Зазначимо, що у тому поєдинку гравець набрав 24 очки та виконав 5 підбирань.
За підсумками серії з Наггетс, Оклахома вперше за 9 років пробилась у фінал Західної конференції.