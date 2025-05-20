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НБА оштрафувала зірку Оклахоми за нецензурні надписи на футболці

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 10:12
НБА оштрафувала зірку Оклахоми за нецензурні надписи на футболці
Getty Images

Національна баскетбольна асоціація наклала штраф на форварда Оклахоми Джейлена Вільямса через нецензурний надпис на футболці.

Про це повідомляє ESPN.

Після матчу з Денвером гравець прийшов на пресконференцію у футболці, на якій було написано "На**й мистецтво, танцюймо".

Асоціація не оцінила такої думки від 24-річного Вільямса та оштрафувала представника Тандер на 25 тисяч доларів.

Зазначимо, що у тому поєдинку гравець набрав 24 очки та виконав 5 підбирань.

За підсумками серії з Наггетс, Оклахома вперше за 9 років пробилась у фінал Західної конференції.

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