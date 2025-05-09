Гравець Шарлотт заявив, що у 2023 році його мало не застрелили

Форвард Шарлотт Горнетс Брендон Міллер дав свідчення щодо вбивства Майкла Девіса, яке сталось у січні 2023 року.

Про це повідомляє ESPN.

За версією слідства, сам баскетболіст привіз пістолет на місце стрілянини. Прокурор оприлюднив запис з відеорегістратора Міллера, на якому видно, як гравець розмовляв із ще одним учасником подій у себе в машині, коли на фоні було чутно постріли.

Згодом з іншої машини, де був вбитий Девіс, вийшли Майлзи, а Девіс направив зброю на лобове скло автівки Міллера та двічі вистрелив.

На запису чутно, як Брендон в паніці кричить "нас мало не вбили", після чого форвард Шарлотт залишив місце події.

Попри той факт, що сам Міллер знаходиться безпосередньо на місці вбивства та навіть доставив туди зброю, прокурор та адвокат гравця заявили, що закон не має до нього претензій.

Зазначимо, що Даріус Майлз – колишній баскетболіст, який грав у Клівленді, Портленді та Кліпперс. У 2011 році його було заарештовано за спробу пронести на літак заряджений пістолет.

Раніше повідомлялось про арешт брата колишнього керівника команди Формули-1.