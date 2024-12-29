Лейкерс обмінюють Рассела у Нетс за угодою з 4 гравцями – ЗМІ

Лос-Анджелес Лейкерс погодилися обміняти Д'Анджело Рассела, Максвелла Льюїса та трьох учасників другого раунду у Бруклін Нетс на Доріана Фінні-Сміта та Шейка Мілтона.

Про це повідомляє ESPN.

Як повідомляється у джерелі, Лейкерс відправляють у Нетс свій вибір у другому раунді в 2027, 2030 і 2031 роках.

Нагадаємо, Рассел, другий вибір на драфті 2015 року, набирає в середньому 12,4 очка, 2,8 підбирання та 4,7 передачі за 26,3 хвилини за гру цього сезону. 28-річний розігруючий повертається до Нетс, де він грав у сезонах 2017-18 і 2018-19, коли він отримав свій єдиний вибір на Матч всіх зірок.

Цей крок дає Лейкерс універсального 3-і-D-гравця Фіні Сміта. 31-річний футболіст набирав у середньому 10,4 очка та робив 4,6 підбирання за гру цього сезону за Нетс, з якими він грав після переходу Кайрі Ірвінга з Даллас Маверікс у лютому 2023 року.

У цьому сезоні Фінні-Сміт кидає рекордні 43,5% з 3 і відомий як фланговий захисник високого рівня.

Додамо, що Фінні-Сміт – єдиний гравець у НБА цього сезону, який захищав захисників, форвардів і центрових щонайменше 15 матчів на половині майданчика за гру. Він готовий набрати в середньому щонайменше 10 очок за сезон вдруге в своїй кар'єрі.

Тренер Лейкерс Джей Джей Редік проповідував позиційну універсальність і міцність у своєму складі – атрибути, які має допомогти нова франшиза. Лос-Анджелес також забезпечує гнучкість зарплати та податку на предмети розкоші, заощаджуючи загалом 15 мільйонів доларів і переміщуючи 3,5 мільйона доларів нижче другого плану. У наступного сезону у Фінні-Сміта є гравець на суму 15,4 мільйона доларів.

Нетс отримують чорновий капітал і чистіші зарплати, включно з угодою Рассела, яка закінчується. Зараз у Брукліна є 31 вибір на драфті протягом наступних семи років – 15 гравців першого раунду та 16 гравців другого раунду – разом із понад 60 мільйонами доларів у міжсезонні.

У цьомі місяці Нетс обміняли Денніса Шредера в Голден Стейт Варріорс на три вибірки другого раунду.

Льюїс, 22-річний форвард, обраний у другому раунді драфту 2023 року, брав участь у семи іграх цього сезону, в середньому 4,1 хвилини.

28-річний Мілтон набирав 7,4 очка, 1,9 підбирання та 2,4 передачі в середньому за гру у своєму першому сезоні за Нетс.

З результатами ігрового лня у межах НБА можна ознайомитись ТУТ.