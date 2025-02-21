Збірна України зіграє зі Словенією у вирішальній грі відбору на Євробаскет-2025

Збірна України з баскетболу зіграє зі Словенією в межах 5 раунду відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 21 лютого, на "Арена Рига" в столиці Латвії. Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на Xsport.

Українці зазнали поразки в перших чотирьох матчах, через що мають скрутне становище в турнірній таблиці. Для виходу на Євробаскет-2025 підопічні Айнарса Багатскіса мають виграти дві гри та очікувати, що збірна Ізраїлю обіграє Португалію.

Формат кваліфікації Євробаскету-2025 передбачає, що три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

Заявка збірної України

Віталій Зотов (Йонава, Литва), Денис Лукашов (Пея, Косово), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія), Володимир Конєв (Дніпро, Україна), Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данііл Сипало (Дніпро, Україна), Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія), Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія)

Нагадаємо, що напередодні матчу зі Словенією Чемпіон поспілкувався з головним тренером збірної України Айнарсом Багатскісом. Латвійський фахівець розповів про підготовку команди до відбору на Євробаскет-2025 та емоції від повернення в національну команду.