Форвард Вашингтона вибув до кінця сезону
Корі Кісперт
НБА
Форвард Вашингтона Корі Кісперт вибув до кінця поточного розіграшу НБА через травму зв'язок великого пальця лівої руки.
Про це повідомляє пресслужба франшизи.
Баскетболіст вже переніс операції на руці, а тепер на нього очікує тривалий курс відновлення. Повернення Кісперта заплановано на початок наступної кампанії.
Зазначимо, що форвард отримав ушкодження в матчі проти Денвера, який Віззардз виграли з рахунком 126:123.
У сезоні-2024/25 Кісперт зіграв 61 матч, в яких в середньому набирав 11,6 очок та робив 3 підбирання за гру.
Раніше стали відомі строки відновлення Домантаса Сабоніса.