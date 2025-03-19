Форвард Вашингтона вибув до кінця сезону

Форвард Вашингтона Корі Кісперт вибув до кінця поточного розіграшу НБА через травму зв'язок великого пальця лівої руки.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Баскетболіст вже переніс операції на руці, а тепер на нього очікує тривалий курс відновлення. Повернення Кісперта заплановано на початок наступної кампанії.

INJURY UPDATE: Guard-forward Corey Kispert underwent a successful surgical procedure today in New York City to repair a ligament tear to his left thumb. The injury was sustained in the third quarter against the Denver Nuggets on March 15.



Kispert is expected to make a full… — Wizards PR (@WizPRStats) March 18, 2025

Зазначимо, що форвард отримав ушкодження в матчі проти Денвера, який Віззардз виграли з рахунком 126:123.

У сезоні-2024/25 Кісперт зіграв 61 матч, в яких в середньому набирав 11,6 очок та робив 3 підбирання за гру.

Раніше стали відомі строки відновлення Домантаса Сабоніса.