Командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа став почесним президентом клубу Першої ліги
15 листопада 2025, 22:41
Олексій Неїжпапа
АрміяInform
Командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа став почесним президентом баскетбольного клубу Чайка-ВМСУ.
Про це повідомила пресслужба одеського клубу.
Чайка-ВМСУ створена на базі Військово-Морських Сил України. Клуб базується в Одесі та представляє Першу лігу України.
Віцепрезидентом клубу є підполковник Валентин Ворона, а головним тренером є Олександр Ворона.
Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, відбулась низка матчів у межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.