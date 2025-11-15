Командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа став почесним президентом клубу Першої ліги

Командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа став почесним президентом баскетбольного клубу Чайка-ВМСУ.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Чайка-ВМСУ створена на базі Військово-Морських Сил України. Клуб базується в Одесі та представляє Першу лігу України.

Віцепрезидентом клубу є підполковник Валентин Ворона, а головним тренером є Олександр Ворона.

