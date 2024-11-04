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Екстренер Барселони очолив Динамо Бухарест

Руслан Травкін — 4 листопада 2024, 22:20
Екстренер Барселони очолив Динамо Бухарест
Рожер Грімау
facebook.com/dinamobucurestibaschet/

Іспанський фахівець Рожер Грімау очолив Динамо Бухарест.

Про це повідомила пресслужба румунського гранда.

Деталі контракту не вказані. Раніше ЗМІ повідомляли, що договір буде підписаний до кінця сезону з опцією продовження.

46-річний Грімау минулого сезону тренував Барселону. Під його керівництвом клуб вилетів у чвертьфіналі Євроліги та 1/2 фіналу чемпіонату Іспанії. Через такі результати влітку він був звільнений.

Попередні 7 років Грімау працював у структурі Барселони тренером юнацьких команд.

Динамо Бухарест – 22-разовий чемпіон Румунії, але востаннє титул команда вигравала ще 2002 року. Цей сезон Динамо розпочало сезон із результату 4-4.

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