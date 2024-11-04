Екстренер Барселони очолив Динамо Бухарест

Іспанський фахівець Рожер Грімау очолив Динамо Бухарест.

Про це повідомила пресслужба румунського гранда.

Деталі контракту не вказані. Раніше ЗМІ повідомляли, що договір буде підписаний до кінця сезону з опцією продовження.

46-річний Грімау минулого сезону тренував Барселону. Під його керівництвом клуб вилетів у чвертьфіналі Євроліги та 1/2 фіналу чемпіонату Іспанії. Через такі результати влітку він був звільнений.

Попередні 7 років Грімау працював у структурі Барселони тренером юнацьких команд.

Динамо Бухарест – 22-разовий чемпіон Румунії, але востаннє титул команда вигравала ще 2002 року. Цей сезон Динамо розпочало сезон із результату 4-4.