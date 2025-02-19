Зірковий легіонер Жальгіріса посеред сезону перейшов у клуб НБА
Американець Лонні Вокер, який на початку сезону вперше за кар'єру перебрався після Національної баскетбольної асоціації до Європи, знову повертається до найсильнішої ліги світу, підписавши контракт із Філадельфією.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
У контракті Вокера з литовським клубом була опція дострокового розірвання у разі переходу до команди НБА. Опція діяла до 18 лютого.
Сіксерз та Лонні погодили дворічний контракт. За цей період гравець отримає 3 млн доларів.
За литовський клуб захисник зіграв 19 матчів в Євролізі. Його показники: 13,6 очка та 3,2 підбирання.
Лонні був обраний на драфті-2018 під №18. За шість років у лізі провів 322 гри, набираючи 9,8 очка за гру.
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