Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

У вівторок, 10 грудня, відбувся другий матч ігрового дня Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет переміг Черкаські Мавпи.

Зустріч завершилась з рахунком 74:68.

Найкращим гравцем поєдинку став захисник столичного клубу Денис Клевзуник, який набрав 18 очок, 7 підбирань та 1 передачу.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

10 грудня

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 74:68 (26:18, 13:14, 20:20, 15:16)

Напередодні Київ-Баскет впевнено переграв Кривбас. Зустріч завершилася з рахунком 79:62.